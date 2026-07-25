В Шебекино двое мирных жителей ранены в результате удара беспилотника

В Белгородской области при атаках БПЛА пострадали два человека В Шебекино двое мирных жителей ранены в результате удара беспилотника

Москва25 июл Вести.В Белгородской области в результате атак украинских беспилотников получили ранения двое местных жителей. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.

Беспилотники ВСУ продолжают удары по нашей области. Пострадали два мирных жителя говорится в публикации оперштаба

В Шебекино под удар дрона попала "Газель" – пострадали двое мужчин. Бойцы самообороны доставили их в Шебекинскую центральную районную больницу. У одного - осколочное ранение голени, у второго - акубаротравма. Пострадавших направили в больницу №2 Белгорода для дальнейшего обследования. Автомобиль поврежден.

Также в городе в результате атак беспилотников повреждены грузовик, крыши склада и частного домовладения, остекление квартиры многоквартирного дома.

В Белгородском округе в селе Головино и поселке Ракитное загорелась крыша коммерческого объекта, разбиты окна, пострадали кровля частного дома и машина. Была повреждена газовая труба - утечку газа уже устранили.