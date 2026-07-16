Два жителя Белгородской области пострадали в результате ударов украинских дронов

В Белгородской области из-за атак БПЛА пострадали два мирных жителя Два жителя Белгородской области пострадали в результате ударов украинских дронов

Москва16 июл Вести.Территория Белгородской области подверглась новым атакам со стороны Украины. В результате ударов боевых дронов пострадали два гражданских лица, сообщает оперативный штаб региона.

В результате атак ВСУ пострадали два человека написано в сообщении ведомства

Уточняется, что один из них житель поселка Маслова в Шебекинском районе. FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю, водитель получил осколочные ранения грудной клетки, живота и рук. Его доставили в Шебекинскую ЦРБ.

В селе Герасимовка Валуйского округа травмирована женщина. Это произошло после детонации БПЛА во дворе частного дома. У пострадавшей акубаротравма. Медики оказали ей помощь на месте.