Москва7 июлВести.Три муниципалитета Белгородской области подверглись ударам ВСУ, сообщает оперштаб региона. В результате атаки противника пострадал мирный житель.
Три муниципалитета под ударами ВСУ. … В городе Новый Оскол в результате детонации беспилотника у мужчины проникающее осколочное ранение бедраговорится в публикации оперштаба Белгородской области в MAX
Медики скорой помощи транспортирует пострадавшего в областную клиническую больницу. На месте атаки повреждены остекление многоквартирного дома и два автомобиля.
В селе Старовщина Шебекинского округа при взрыве дрона загорелся автомобиль. Возгорание уже потушено. Кроме того, посечено остекление частного дома и перебита линия электропередачи.
В селе Белянка FPV-дрон ударил по предприятию, были повреждены четыре транспортных средства.
В поселке Ракитное в Ракитянском округе беспилотник противника атаковал коммерческий объект. Там были повреждены остекление, фасад, навес здания и оборудование.
Информация о других последствиях уточняется, сообщает областной оперштаб.