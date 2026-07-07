Москва7 июл Вести.Три муниципалитета Белгородской области подверглись ударам ВСУ, сообщает оперштаб региона. В результате атаки противника пострадал мирный житель.

Три муниципалитета под ударами ВСУ. … В городе Новый Оскол в результате детонации беспилотника у мужчины проникающее осколочное ранение бедра говорится в публикации оперштаба Белгородской области в MAX

Медики скорой помощи транспортирует пострадавшего в областную клиническую больницу. На месте атаки повреждены остекление многоквартирного дома и два автомобиля.

В селе Старовщина Шебекинского округа при взрыве дрона загорелся автомобиль. Возгорание уже потушено. Кроме того, посечено остекление частного дома и перебита линия электропередачи.

В селе Белянка FPV-дрон ударил по предприятию, были повреждены четыре транспортных средства.

В поселке Ракитное в Ракитянском округе беспилотник противника атаковал коммерческий объект. Там были повреждены остекление, фасад, навес здания и оборудование.

Информация о других последствиях уточняется, сообщает областной оперштаб.