Москва21 маяВести.Удары ВСУ 21 мая были нанесены по четырем муниципалитетам Брянской области. Подробности сообщил в MAX оперштаб по региону.
Предварительно, пострадавших нетговорится в сообщении
В Шебекине при атаке FPV-дрона повреждены кабины трех грузовых автомобилей. После детонации нескольких беспилотников в частном доме посечено ограждение, в другом - остекление и забор. В селе Крапивное повреждены окна, забор частного дома и припаркованный автобус. В районе хутора Ржавец повреждения получил автомобиль УАЗ.
В селе Ясные Зори Белгородского округа в многоквартирном доме выбиты окна, повреждены фасад и кровля, в другом - остекление. В частном доме выбиты окна, пострадали кровля и фасад.
В районе хутора Красиво Борисовского округа дрон повредил машину. Часть села Грузское осталась без электроэнергии из-за перебитой линии электропередачи.
В Грайворонском округе в селе Глотово атакован частный дом, у него пробита крыша. В хуторе Тополи FPV-дрон ударил по машине, разбиты стекла, поврежден кузов. В селе Доброивановка разбита легковушка. В селе Санково после детонации FPV-дронов загорелись кровли соцобъекта и гаража, возгорания потушены.
Последствия уточняются.