В Белгородской области под атаку ВСУ попали четыре муниципалитета БПЛА нанесли удары по четырем муниципалитетам Белгородской области

Москва21 мая Вести.Удары ВСУ 21 мая были нанесены по четырем муниципалитетам Брянской области. Подробности сообщил в MAX оперштаб по региону.

Предварительно, пострадавших нет говорится в сообщении

В Шебекине при атаке FPV-дрона повреждены кабины трех грузовых автомобилей. После детонации нескольких беспилотников в частном доме посечено ограждение, в другом - остекление и забор. В селе Крапивное повреждены окна, забор частного дома и припаркованный автобус. В районе хутора Ржавец повреждения получил автомобиль УАЗ.

В селе Ясные Зори Белгородского округа в многоквартирном доме выбиты окна, повреждены фасад и кровля, в другом - остекление. В частном доме выбиты окна, пострадали кровля и фасад.

В районе хутора Красиво Борисовского округа дрон повредил машину. Часть села Грузское осталась без электроэнергии из-за перебитой линии электропередачи.

В Грайворонском округе в селе Глотово атакован частный дом, у него пробита крыша. В хуторе Тополи FPV-дрон ударил по машине, разбиты стекла, поврежден кузов. В селе Доброивановка разбита легковушка. В селе Санково после детонации FPV-дронов загорелись кровли соцобъекта и гаража, возгорания потушены.

Последствия уточняются.