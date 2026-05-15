При атаке БПЛА в Белгороде повреждены машины, дом и инфраструктурный объект

Москва15 мая Вести.В Оперативном штабе Белгородской области привели данные о последствиях серии ударов ВСУ по территории региона.

Белгород был атакован двумя беспилотными летательными аппаратами, повреждения получили шесть автомобилей, кровля многоквартирного дома, инфраструктурный объект и оборудование на территории коммерческого объекта.

В поселках Малиновка и Дубовое под Белгородом беспилотники повредили коммерческий и социальный объекты, а на трассе Черемошное - Никольское FPV-дрон ударил по автомобилю.

В городе Шебекино при атаках БПЛА повреждения получили частный дом и социальный объект, на дороге в Шебекинском округе дрон атаковал грузовой автомобиль.

Кроме того, украинские беспилотные летательные аппараты атаковали город Грайворон, Грайворонский, Краснояружский, Волоконовский и Валуйский округа. Повреждены жилые дома, социальные объекты и транспортные средства.

По предварительным данным, в результате ударов ВСУ никто не пострадал.