Москва15 маяВести.В Оперативном штабе Белгородской области привели данные о последствиях серии ударов ВСУ по территории региона.
Белгород был атакован двумя беспилотными летательными аппаратами, повреждения получили шесть автомобилей, кровля многоквартирного дома, инфраструктурный объект и оборудование на территории коммерческого объекта.
В поселках Малиновка и Дубовое под Белгородом беспилотники повредили коммерческий и социальный объекты, а на трассе Черемошное - Никольское FPV-дрон ударил по автомобилю.
В городе Шебекино при атаках БПЛА повреждения получили частный дом и социальный объект, на дороге в Шебекинском округе дрон атаковал грузовой автомобиль.
Кроме того, украинские беспилотные летательные аппараты атаковали город Грайворон, Грайворонский, Краснояружский, Волоконовский и Валуйский округа. Повреждены жилые дома, социальные объекты и транспортные средства.
По предварительным данным, в результате ударов ВСУ никто не пострадал.