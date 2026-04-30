Гладков: никто не пострадал при атаке БПЛА ВСУ в Белгородской области

ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью дронов, никто не пострадал Гладков: никто не пострадал при атаке БПЛА ВСУ в Белгородской области

Москва30 апр Вести.Украинские боевики нанесли новые удары по территории Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в MAX.

Он уточнил, что никто не пострадал в результате атак противника.

ВСУ нанесли очередные удары с помощью беспилотников. Предварительно, пострадавших нет говорится в сообщении

Однако некоторые здания и автомобили были повреждены при ударах дронов. Так, в Шебекинском округе пострадали 13 частных домов, многоэтажка, оборудование предприятия, легковые автомобили и прицеп грузовика. В Белгородском округе выбило стекла в многоквартирном доме и коммерческом объекте, в одном частном доме оказалась пробита кровля, в другом – стена, повреждения получили автомобили и фасад в одном из помещений сельхозпредприятия. Квартиры многоэтажки, частные дома, машины и другие объекты также пострадали в Грайворонском, Валуйском, Борисовском и Краснояружском округах.