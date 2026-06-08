Москва8 июнВести.Дроны Вооруженных сил Украины вновь атаковали населенные пункты Белгородской области. Информации о пострадавших не поступало. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.
Беспилотники ВСУ нанесли очередные удары по региону. Предварительно, пострадавших нетговорится в публикации оперштаба
Отмечается, что под удары попали Белгородский, Борисовский, Валуйский, Грайворонский, Краснояружский и Шебекинский округа.
В результате ударов FPV-дронов в поселке Малиновка сгорела квартира в многоквартирном доме. В поселке Маслова Пристань Шебекинского округа получили повреждения два автомобиля, в селе Новая Таволжанка загорелся частный дом – возгорание ликвидировано. В самом Шебекине атакован грузовой автомобиль, также повреждено оборудование.
В других округах беспилотники повредили несколько легковых и грузовых автомобилей, разбили окна на объектах торговли и в частных домах. На территории одного из предприятий поврежден грузовик.
Информация о последствиях уточняется.