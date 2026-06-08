Атаки БПЛА на Белгородскую область – никто не пострадал, но есть разрушения Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область, пострадавших нет

Москва8 июн Вести.Дроны Вооруженных сил Украины вновь атаковали населенные пункты Белгородской области. Информации о пострадавших не поступало. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.

Беспилотники ВСУ нанесли очередные удары по региону. Предварительно, пострадавших нет говорится в публикации оперштаба

Отмечается, что под удары попали Белгородский, Борисовский, Валуйский, Грайворонский, Краснояружский и Шебекинский округа.

В результате ударов FPV-дронов в поселке Малиновка сгорела квартира в многоквартирном доме. В поселке Маслова Пристань Шебекинского округа получили повреждения два автомобиля, в селе Новая Таволжанка загорелся частный дом – возгорание ликвидировано. В самом Шебекине атакован грузовой автомобиль, также повреждено оборудование.

В других округах беспилотники повредили несколько легковых и грузовых автомобилей, разбили окна на объектах торговли и в частных домах. На территории одного из предприятий поврежден грузовик.

Информация о последствиях уточняется.