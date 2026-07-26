Пять муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам ВСУ, раненых нет ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области, пострадавших нет

Москва26 июл Вести.Украинские боевики нанесли удары по пяти муниципалитетам Белгородской области. Об этом оперштаб региона сообщает в MAX.

Один из беспилотников повредил кабину грузового автомобиля в Белгородском округе. Другой FPV-дрон сдетонировал у частного дома в Шебекинском округе – у здания были разбиты окна, посечены фасад и кровля. Также при ударе получил повреждения автомобиль.

В городе Шебекино в результате атак были повреждены окна частного и многоквартирного домов, крыши двух хозпостроек, машина. Беспилотник также перебил газовую трубу – утечку газа удалось устранить. В другом населенном пункте при взрыве дрона пострадали навес, кровля и автомобиль.

В Грайворонском округе в селе Дорогощь дрон сдетонировал возле частного дома — посечен забор. В селе Смородино от ударов FPV-дронов в трех частных домах и хозпостройке выбиты окна, повреждены крыши и заборы говорится в сообщении

Также от атак FPV-дронов пострадали предприятие, частные дома, летняя кухня, автомобили, гараж и коммерческий объект в Краснояружском и Ракитянском округах.