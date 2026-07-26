Москва26 июлВести.Украинские боевики нанесли удары по пяти муниципалитетам Белгородской области. Об этом оперштаб региона сообщает в MAX.
Один из беспилотников повредил кабину грузового автомобиля в Белгородском округе. Другой FPV-дрон сдетонировал у частного дома в Шебекинском округе – у здания были разбиты окна, посечены фасад и кровля. Также при ударе получил повреждения автомобиль.
В городе Шебекино в результате атак были повреждены окна частного и многоквартирного домов, крыши двух хозпостроек, машина. Беспилотник также перебил газовую трубу – утечку газа удалось устранить. В другом населенном пункте при взрыве дрона пострадали навес, кровля и автомобиль.
В Грайворонском округе в селе Дорогощь дрон сдетонировал возле частного дома — посечен забор. В селе Смородино от ударов FPV-дронов в трех частных домах и хозпостройке выбиты окна, повреждены крыши и заборыговорится в сообщении
Также от атак FPV-дронов пострадали предприятие, частные дома, летняя кухня, автомобили, гараж и коммерческий объект в Краснояружском и Ракитянском округах.