Три муниципалитета в Белгородской области подверглись атакам ВСУ 27 июня

Украинские БПЛА атаковали три муниципалитета в Белгородской области Три муниципалитета в Белгородской области подверглись атакам ВСУ 27 июня

Москва27 июн Вести.Украинские беспилотники нанесли удары по трем муниципалитетам в Белгородской области. Об этом сообщил оперштаб региона в MAX.

В Шебекино FPV-дрон атаковал многоквартирный дом. Были выбиты стекла, повреждена внутренняя отделка одной из квартир, посечены осколками два легковых авто.

В Ракитянском округе в селе Бобрава при атаке дрона разбиты окна, посечён забор частного дома и поврежден автомобиль. В селе Русская Берёзовка от детонации FPV-дрона в частном доме пробита кровля сообщает оперштаб

Также в селе Ясные Зори Белгородского округа беспилотник влетел в грузовой автомобиль. Кабина была повреждена ударом.

Среди мирных жителей, по предварительным данным, пострадавших нет, уточняет оперштаб.