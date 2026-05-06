БПЛА атаковали пять округов в Белгородской области, пострадавших нет

Ряд домов и других объектов повреждены в Белгородской области при атаке БПЛА БПЛА атаковали пять округов в Белгородской области, пострадавших нет

Москва6 мая Вести.Украинские беспилотники атаковали различные объекты в пяти округах Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем канале в MAX.

В селе Гора-Подол Грайворонского округа из-за атаки БПЛА загорелась кровля частного дома, кроме того, были повреждены крыши еще одного дома и соцобъекта. Также дрон атаковал легковушку на автодороге Головчино - Красиво.

В Шебекинском округе в результате атаки дрона в селе Дмитриевка поврежден легковой автомобиль. По селу Новая Таволжанка с беспилотника сброшены взрывные устройства … В селе Верхнеберезово от атаки дрона поврежден легковой автомобиль говорится в сообщении

Кроме того, из-за атак зафиксированы повреждения в селах Ясные Зори и Бочковка Белгородского округа, в селе Акулиновка Борисовского округа и в селе Сергиевка Краснояружского округа.