Огонь уничтожил 11 единиц сельхозтехники после удара БПЛА в Белгородской области

Москва11 мая Вести.Украинские беспилотники нанесли серию ударов по территории Грайворонского округа Белгородской области, сообщил в мессенджере MAX губернатор Вячеслав Гладков.

Несколько беспилотных летательных аппаратов атаковали село Дорогощь, повредили грузовик и трактор.

Огнем уничтожено одиннадцать единиц сельхозтехники на территории предприятия уточнил глава региона

Кроме того, FPV-дрон ВСУ повредил инфраструктурный объект в селе Дунайка, а в селе Гора-Подол после взрыва боевой части беспилотника загорелась кровля частного домовладения.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщал об ударе беспилотника ВСУ по бригаде скорой медицинской помощи, приехавшей к 18-летнему молодому человеку, пострадавшему при атаке БПЛА. Кроме того, БПЛА повредил храм на территории Белгородской области.