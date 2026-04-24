При атаке на Грайворонский округ Белгородской области никто не пострадал

Гладков рассказал об атаке БПЛА на Грайворонский округ При атаке на Грайворонский округ Белгородской области никто не пострадал

Москва24 апр Вести.БПЛА ВСУ атаковали 24 апреля Грайворонский округ Белгородской области. Подробности сообщил в MAX губернатор региона Вячеслав Гладков.

Предварительно, никто из жителей не пострадал уточнил он

В городе Грайвороне беспилотники повредили остекление и фасады двух объектов торговли. Нанесен ущерб 3 легковым автомобилям, один уничтожен огнем.

В селе Почаеве выбило окна частного дома, поврежден трактор. При атаке FPV-дроном на село Дунайка повреждены линия электропередачи и частный дом.

На автодороге Илёк – Пеньковка - Грайворон от удара дрона разбита "Газель". В селе Гора-Подол повреждения получили легковушка и ЛЭП.

В селе Косилове повреждены объект торговли и легковой автомобиль. При детонации дрона в селе Новостроевка-Первая повреждено остекление у социального объекта.