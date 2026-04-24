Москва24 апрВести.БПЛА ВСУ атаковали 24 апреля Грайворонский округ Белгородской области. Подробности сообщил в MAX губернатор региона Вячеслав Гладков.
Предварительно, никто из жителей не пострадалуточнил он
В городе Грайвороне беспилотники повредили остекление и фасады двух объектов торговли. Нанесен ущерб 3 легковым автомобилям, один уничтожен огнем.
В селе Почаеве выбило окна частного дома, поврежден трактор. При атаке FPV-дроном на село Дунайка повреждены линия электропередачи и частный дом.
На автодороге Илёк – Пеньковка - Грайворон от удара дрона разбита "Газель". В селе Гора-Подол повреждения получили легковушка и ЛЭП.
В селе Косилове повреждены объект торговли и легковой автомобиль. При детонации дрона в селе Новостроевка-Первая повреждено остекление у социального объекта.