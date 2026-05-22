Оперштаб: три мирных жителя Белгородской области ранены при атаках ВСУ При атаках ВСУ пострадали три жителя Белгородской области

Москва22 мая Вести.Атакам со стороны ВСУ подверглись три муниципалитета Белгородской области. Подробности сообщает оперштаб региона в MAX.

В Борисовском округе в районе хутора Красиво FPV-дрон ударил по автомашине.

Трое мужчин самостоятельно обратились в Грайворонскую ЦРБ. У всех диагностированы акубаротравмы говорится в сообщении

Врачи оказали им необходимую помощь, госпитализация не понадобилась.

В Грайворонском округе в селе Санково при детонации дрона пострадала передняя часть кузова легкового автомобиля. В селе Головчино на территории домовладения сдетонировал FPV-дрон, повреждена хозпостройка.

В городе Грайворон посечен осколками автомобиль. В Белгородском округе в селе Нечаевка атаковавший частный дом дрон частично разрушил кровлю, разбиты окна.