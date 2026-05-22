Москва22 маяВести.Атакам со стороны ВСУ подверглись три муниципалитета Белгородской области. Подробности сообщает оперштаб региона в MAX.
В Борисовском округе в районе хутора Красиво FPV-дрон ударил по автомашине.
Трое мужчин самостоятельно обратились в Грайворонскую ЦРБ. У всех диагностированы акубаротравмыговорится в сообщении
Врачи оказали им необходимую помощь, госпитализация не понадобилась.
В Грайворонском округе в селе Санково при детонации дрона пострадала передняя часть кузова легкового автомобиля. В селе Головчино на территории домовладения сдетонировал FPV-дрон, повреждена хозпостройка.
В городе Грайворон посечен осколками автомобиль. В Белгородском округе в селе Нечаевка атаковавший частный дом дрон частично разрушил кровлю, разбиты окна.