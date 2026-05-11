Беспилотник ВСУ повредил здание храма в Белгородской области Дрон-камикадзе ВСУ повредил храм в Белгородской области

Москва11 мая Вести.Здание храма повреждено в результате удара украинского дрона-камикадзе в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в поселке Волоконовка на территории Волоконовского округа.

Первый бесплотник ВСУ взорвался при ударе о дорогу, зацепив фасад и остекление двух коммерческих объектов, и шесть легковых машин.

В результате детонации второго FPV-дрона поврежден фасад храма Успения Пресвятой Богородицы написал глава региона в мессенджере MAX

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил об ударе украинского БПЛА по бригаде скорой медицинской помощи, приехавшей к 18-летнему молодому человеку, пострадавшему при атаке дрона. Ранения получили три медика.