Москва11 маяВести.Четыре мирных жителя пострадали в результате ударов украинских беспилотников в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Два беспилотных летательных аппарата ВСУ атаковали поселок Октябрьский Белгородского округа. При ударе в крышу многоквартирного дома произошел подрыв боевой части БПЛА, пострадал 18-летний молодой человек.
Бригада медиков прибыла к пострадавшему, чтобы оказать помощь, но была атакована вторым вражеским дрономнаписал глава региона в мессенджере MAX
Пострадали три медика скорой помощи, которые получили баротравмы. У юноши диагностировали баротравму и осколочное ранение подбородка.
Уточняется, что медицинские работники будут лечиться амбулаторно, молодого человека доставили в областной центр.
Кроме того, дроны повредили два многоквартирных жилых здания, легковую машину и автомобиль скорой медицинской помощи.