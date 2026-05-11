Дрон ВСУ ударил по медикам, приехавшим к раненому юноше в Белгородской области Три медика ранены при оказании помощи пострадавшему от дрона ВСУ юноше

Москва11 мая Вести.Четыре мирных жителя пострадали в результате ударов украинских беспилотников в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Два беспилотных летательных аппарата ВСУ атаковали поселок Октябрьский Белгородского округа. При ударе в крышу многоквартирного дома произошел подрыв боевой части БПЛА, пострадал 18-летний молодой человек.

Бригада медиков прибыла к пострадавшему, чтобы оказать помощь, но была атакована вторым вражеским дроном написал глава региона в мессенджере MAX

Пострадали три медика скорой помощи, которые получили баротравмы. У юноши диагностировали баротравму и осколочное ранение подбородка.

Уточняется, что медицинские работники будут лечиться амбулаторно, молодого человека доставили в областной центр.

Кроме того, дроны повредили два многоквартирных жилых здания, легковую машину и автомобиль скорой медицинской помощи.