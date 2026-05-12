Дроны ВСУ ударили по 7 белгородским муниципалитетам, ранен мирный житель

Москва12 мая Вести.Украинские военные нанесли серию ударов по территории Белгородской области, сообщил в мессенджере MAX губернатор Вячеслав Гладков.

Для атак противник использовал беспилотные летательные аппараты. В настоящее время есть данные об одном пострадавшем.

На участке автодороги Отрадовский — Красная Яруга дрон нанес удар по легковому автомобилю. Бригада скорой доставила пострадавшего с баротравмой в городскую больницу №2 г. Белгорода заявил глава региона

Также дроны ВСУ атаковали Шебекинский, Белгородский, Грайворонский, Борисовский, Ракитянский и Волоконовский округа.

Повреждены дома, грузовые и легковые автомобили, пассажирский автобус, сельскохозяйственная техника, производственные здания и другие объекты.