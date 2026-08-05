Три мирных жителя Белгородской области пострадали при атаках БПЛА ВСУ

Дроны ВСУ ударили по частному дому и авто в Белгородской области, трое ранены Три мирных жителя Белгородской области пострадали при атаках БПЛА ВСУ

Москва5 авг Вести.В Белгородской области три мирных жителя пострадали в результате атак украинских беспилотников. Об этом оперативный штаб региона сообщает в MAX.

Первый беспилотник в ночь на среду, 5 августа, сбросил взрывное устройство на частный дом в селе Смородино Грайворонского округа. Кровля и остекление были повреждены при атаке.

Двоих пострадавших доставили в Грайворонскую ЦРБ. У женщины множественные осколочные ранения тела — состояние тяжелое. Мужчина получил осколочные ранения плеча и голени говорится в сообщении

Другая атака произошла ранним утром в городе Шебекино. FPV-дрон ударил по автомобилю, женщине оторвало голень. Бойцы подразделения "Орлан" доставили пострадавшую в больницу. Транспортное средство получило повреждения.