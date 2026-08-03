Москва3 авгВести.В Белгородском округе Белгородской области мирные жители получили ранения в результате атак украинских беспилотников, сообщил оперштаб Белгородской области в мессенджере MAX.
Очередные атаки со стороны ВСУ. Пострадали четыре мирных жителяотмечается в публикации
Так, женщина получила осколочное ранение руки в селе Бессоновка, где взорвался FPV-дрон. Скорая помощь везет ее в городскую больницу №2 Белгорода.
В селе Волчья Александровка Волоконовского округа дрон ударил по автомобилю – осколочные ранения получили трое мужчин. Им оказывают помощь в районной больнице. Машина повреждена.
В Бессоновке БПЛА атаковал также парковку предприятия – повреждены три автомобиля.
Кроме того, в разных населенных пунктах Белгородской области в результате атак беспилотников повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, предприятия, коммерческие и социальные объекты, автомобили.