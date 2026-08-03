Четыре жителя Белгородской области пострадали в результате атак БПЛА

В Белгородской области при атаках ВСУ ранены четыре мирных жителя Четыре жителя Белгородской области пострадали в результате атак БПЛА

Москва3 авг Вести.В Белгородском округе Белгородской области мирные жители получили ранения в результате атак украинских беспилотников, сообщил оперштаб Белгородской области в мессенджере MAX.

Очередные атаки со стороны ВСУ. Пострадали четыре мирных жителя отмечается в публикации

Так, женщина получила осколочное ранение руки в селе Бессоновка, где взорвался FPV-дрон. Скорая помощь везет ее в городскую больницу №2 Белгорода.

В селе Волчья Александровка Волоконовского округа дрон ударил по автомобилю – осколочные ранения получили трое мужчин. Им оказывают помощь в районной больнице. Машина повреждена.

В Бессоновке БПЛА атаковал также парковку предприятия – повреждены три автомобиля.

Кроме того, в разных населенных пунктах Белгородской области в результате атак беспилотников повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, предприятия, коммерческие и социальные объекты, автомобили.