В Белгородской области при атаках беспилотников пострадали четыре человека

В Белгородской области число пострадавших от атак БПЛА увеличилось до четырех В Белгородской области при атаках беспилотников пострадали четыре человека

Москва21 июл Вести.В Белгородской области в результате атак украинских беспилотников получили ранения четыре человека. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.

Беспилотники ВСУ продолжают удары по региону. Пострадали четыре человека говорится в публикации оперштаба

В поселке Октябрьский Белгородского округа при ударе FPV-дрона по частному дому ранения получили две женщины. Им оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались. Зафиксированы повреждения фасада и окон дома, а также автомобиля.

В поселке Пролетарский число пострадавших в результате детонации БПЛА увеличилось до четырех – к ранее пострадавшим добавились еще две женщины с акубаротравмами. Они будут лечиться амбулаторно.

Под удары беспилотников ВСУ попали Белгородский, Валуйский, Шебекинский округа и город Грайворон: повреждены частные дома, объекты инфраструктуры, предприятия и автомобили.

Информация о последствиях ударов уточняется.