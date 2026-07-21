Москва21 июлВести.В Белгородской области в результате атак украинских беспилотников получили ранения четыре человека. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.
Беспилотники ВСУ продолжают удары по региону. Пострадали четыре человекаговорится в публикации оперштаба
В поселке Октябрьский Белгородского округа при ударе FPV-дрона по частному дому ранения получили две женщины. Им оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались. Зафиксированы повреждения фасада и окон дома, а также автомобиля.
В поселке Пролетарский число пострадавших в результате детонации БПЛА увеличилось до четырех – к ранее пострадавшим добавились еще две женщины с акубаротравмами. Они будут лечиться амбулаторно.
Под удары беспилотников ВСУ попали Белгородский, Валуйский, Шебекинский округа и город Грайворон: повреждены частные дома, объекты инфраструктуры, предприятия и автомобили.
Информация о последствиях ударов уточняется.