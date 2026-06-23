В Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ пострадала женщина

Жительница Грайворона получила акубаротравму при детонации дрона В Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ пострадала женщина

Москва23 июн Вести.В Белгородской области мирная жительница пострадала в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил оперативный штаб на платформе MAX.

ВСУ продолжают удары по территории нашего региона. Пострадала мирная жительница говорится в публикации оперштаба

Отмечается, что в городе Грайворон женщина получила акубаротравму при взрыве FPV-дрона.

Пострадавшая обратилась в местную больницу, где ей оказали помощь. Она продолжит лечение амбулаторно.

Атакам подверглись также Белгородский, Ракитянский и Шебекинский округа. В нескольких населенных пунктах повреждены частные дома - пробиты крыши, разбиты окна, повреждены фасады и входные группы. В Шебекине и Пролетарском пострадали автомобили и коммерческий объект.

Данные о других последствиях уточняются.