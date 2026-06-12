Москва12 июнВести.Мирная жительница Белгородской области пострадала в результате удара FPV-дрона ВСУ по частному дому. Об этом пишет оперативный штаб региона в MAX.
По данным оперштаба, женщина ранена в грудь и бедро. В больницу она обратилась сама.
В городе Грайворон FPV-дрон сдетонировал на территории частного дома. Женщина, получившая осколочные ранения грудной клетки и бедра, самостоятельно обратилась в Грайворонскую ЦРБговорится в сообщении
После оказания помощи пострадавшую переместят в городскую больницу №2 Белгорода.
При атаке БПЛА также были повреждены "Газель" и кабина грузового автомобиля в городе Шебекино и селе Ржевка. В селе Новая Таволжанка из-за попадания дрона начался пожар, частный дом полностью сгорел.
В поселке Октябрьский в результате детонации БПЛА были повреждены окна и фасад здания предприятия.
В хуторе Семейный ударом FPV-дрона пробило кровлю и разбило окна частного дома, были повреждены автомобиль и линия электропередачи.