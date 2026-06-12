Жительница Белгородской области получила ранения при ударе FPV-дрона по дому

Женщина ранена в бедро и грудь при ударе FPV-дрона по частному дому в Грайвороне Жительница Белгородской области получила ранения при ударе FPV-дрона по дому

Москва12 июн Вести.Мирная жительница Белгородской области пострадала в результате удара FPV-дрона ВСУ по частному дому. Об этом пишет оперативный штаб региона в MAX.

По данным оперштаба, женщина ранена в грудь и бедро. В больницу она обратилась сама.

В городе Грайворон FPV-дрон сдетонировал на территории частного дома. Женщина, получившая осколочные ранения грудной клетки и бедра, самостоятельно обратилась в Грайворонскую ЦРБ говорится в сообщении

После оказания помощи пострадавшую переместят в городскую больницу №2 Белгорода.

При атаке БПЛА также были повреждены "Газель" и кабина грузового автомобиля в городе Шебекино и селе Ржевка. В селе Новая Таволжанка из-за попадания дрона начался пожар, частный дом полностью сгорел.

В поселке Октябрьский в результате детонации БПЛА были повреждены окна и фасад здания предприятия.

В хуторе Семейный ударом FPV-дрона пробило кровлю и разбило окна частного дома, были повреждены автомобиль и линия электропередачи.