В Белгородской области при атаке БПЛА ранена мирная жительница Жительница Белгородской области получила ранения пальцев руки из-за удара БПЛА

Москва14 июл Вести.В поселке Октябрьский Белгородской области зафиксирован удар FPV-дрона по частному жилому дому. В результате атаки пострадала местная мирная жительница, сообщает оперштаб региона.

В Белгородском округе в поселке Октябрьский FPV-дрон атаковал частный дом. Женщину с осколочными ранениями пальцев руки транспортируют в горбольницу Белгорода сказано в публикации ведомства

Кроме того, нанесен ущерб и атакованному дому. В результате удара беспилотника у жилого помещения загорелась крыша. Возгорание ликвидировали.