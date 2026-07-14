Москва14 июлВести.В поселке Октябрьский Белгородской области зафиксирован удар FPV-дрона по частному жилому дому. В результате атаки пострадала местная мирная жительница, сообщает оперштаб региона.
В Белгородском округе в поселке Октябрьский FPV-дрон атаковал частный дом. Женщину с осколочными ранениями пальцев руки транспортируют в горбольницу Белгородасказано в публикации ведомства
Кроме того, нанесен ущерб и атакованному дому. В результате удара беспилотника у жилого помещения загорелась крыша. Возгорание ликвидировали.