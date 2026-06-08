Три мирных жителя ранены при атаке БПЛА в Белгородской области

Оперштаб: три мирных жителя ранены в результате атаки вражеских БПЛА Три мирных жителя ранены при атаке БПЛА в Белгородской области

Москва8 июн Вести.Оперштаб Белгородской области сообщил о ранении трех мирных жителей в результате атак вражеских дронов.

Инцидент произошел в поселке Борисовка Борисовского округа.

FPV-дрон атаковал коммерческий объект, в результате повреждены входная группа здания и автомобиль. Двое пострадавших - доставлены в областную клиническую больницу.

У женщины диагностировали осколочное ранение руки, у мужчины — акубаротравму. После оказания помощи они отпущены на амбулаторное лечение сказано в публикации Оперштаба в MAX

Третий пострадавший – женщина из села Глотово Грайворонского округа. Она получила осколочные ранения лица и живота при детонации FPV-дрона. В тяжелом состоянии ее доставили в Грайворонскую ЦРБ, в настоящее время ей проводят операцию.

Кроме того, дроны атаковали Белгородский округ. В поселке Дубовое в результате детонации дрона загорелись кровля частного дома и надворная постройка, пожар ликвидирован.