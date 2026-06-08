Москва8 июнВести.Оперштаб Белгородской области сообщил о ранении трех мирных жителей в результате атак вражеских дронов.
Инцидент произошел в поселке Борисовка Борисовского округа.
FPV-дрон атаковал коммерческий объект, в результате повреждены входная группа здания и автомобиль. Двое пострадавших - доставлены в областную клиническую больницу.
У женщины диагностировали осколочное ранение руки, у мужчины — акубаротравму. После оказания помощи они отпущены на амбулаторное лечениесказано в публикации Оперштаба в MAX
Третий пострадавший – женщина из села Глотово Грайворонского округа. Она получила осколочные ранения лица и живота при детонации FPV-дрона. В тяжелом состоянии ее доставили в Грайворонскую ЦРБ, в настоящее время ей проводят операцию.
Кроме того, дроны атаковали Белгородский округ. В поселке Дубовое в результате детонации дрона загорелись кровля частного дома и надворная постройка, пожар ликвидирован.