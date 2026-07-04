В результате атаки ВСУ пострадала жительница Шебекина Жительница Шебекина получила ранение при детонации дрона ВСУ

Москва4 июл Вести.В городе Шебекино при детонации FPV-дрона женщина получила осколочное ранение бедра. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

Бойцы самообороны доставили пострадавшую в Шебекинскую ЦРБ. Затем ее переведут в городскую больницу №2 г. Белгорода.

На месте атаки повреждены грузовой автомобиль и окна частного дома. От удара второго FPV-дрона разбиты окна и посечен фасад коммерческого объекта говорится в сообщении

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа огонь уничтожил частный дом. В поселке Уразово Валуйского округа при ударе беспилотника повреждено остекление частного дома, пострадала хозпостройка предприятия.

В Белгородском округе в селе Красный Октябрь детонацией FPV-дронов повредило два грузовых автомобиля.

Информация о последствиях уточняется.