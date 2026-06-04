При атаке на служебный автобус ранены две белгородские жительницы

В Шебекинском округе FPV-дрон атаковал служебный микроавтобус, двое ранены При атаке на служебный автобус ранены две белгородские жительницы

Москва4 июн Вести.Новым атакам со стороны ВСУ подвегся Шебекинский округ Белгородской области. Ранены две женщины, сообщает оперштаб региона в MAX.

В районе села Терновое FPV-дрон нанес удар по служебному микроавтобусу. Две женщины самостоятельно обратились в Большетроицкую районную больницу говорится в сообщении

Врачи диагностировали у одной из пострадавших слепые осколочные ранения грудной клетки и лица, у другой - осколочные ранения поясничной области. Раненых планируется перевести в медицинские учреждения Белгорода. Транспортное средство получило повреждения.

При атаке дрона на село Маломихайловка поврежден автомобиль. В селе Белянка FPV-дрон сдетонировал на ГАЗель. В селе Вознесеновка осколками посекло припаркованный грузовой автомобиль.

Ранее врио губернатора региона Александр Шуваев сообщил, что за минувшие сутки в воздушном пространстве Белгородской области было уничтожено 116 беспилотных летательных аппаратов.