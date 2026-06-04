Москва4 июнВести.Новым атакам со стороны ВСУ подвегся Шебекинский округ Белгородской области. Ранены две женщины, сообщает оперштаб региона в MAX.
В районе села Терновое FPV-дрон нанес удар по служебному микроавтобусу. Две женщины самостоятельно обратились в Большетроицкую районную больницуговорится в сообщении
Врачи диагностировали у одной из пострадавших слепые осколочные ранения грудной клетки и лица, у другой - осколочные ранения поясничной области. Раненых планируется перевести в медицинские учреждения Белгорода. Транспортное средство получило повреждения.
При атаке дрона на село Маломихайловка поврежден автомобиль. В селе Белянка FPV-дрон сдетонировал на ГАЗель. В селе Вознесеновка осколками посекло припаркованный грузовой автомобиль.
Ранее врио губернатора региона Александр Шуваев сообщил, что за минувшие сутки в воздушном пространстве Белгородской области было уничтожено 116 беспилотных летательных аппаратов.