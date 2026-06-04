Москва4 июнВести.В воздушном пространстве Белгородской области за прошедшие 24 часа было уничтожено 116 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
В общей сложности область была атакована противником 99 раз.
Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 116 вражеских беспилотников сбиты и подавленынаписал он в MAX
Обстрелам со стороны Украины подверглись 16 муниципалитетов Белгородской области.