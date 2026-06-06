Москва6 июнВести.Территория Белгородской области прошедшей ночью подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Известно о ликвидации 80 единиц вражеской техники, сообщает врио губернатора Александр Шуваев.
Он отметил, что в общей сложности на область было совершено 69 атак. Под ударом оказались 10 округов и Белгород.
Сбиты и подавлены 80 беспилотниковнаписал он в MAX
Также восемь раз Украина обстреливала регион с применением авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Произведен и сброс взрывных устройств с БПЛА.