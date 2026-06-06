В Белгородской области ликвидированы 80 беспилотников Украины за ночь Шуваев: над Белгородской областью сбиты и подавлены 80 БПЛА

Москва6 июн Вести.Территория Белгородской области прошедшей ночью подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Известно о ликвидации 80 единиц вражеской техники, сообщает врио губернатора Александр Шуваев.

Он отметил, что в общей сложности на область было совершено 69 атак. Под ударом оказались 10 округов и Белгород.

Сбиты и подавлены 80 беспилотников написал он в MAX

Также восемь раз Украина обстреливала регион с применением авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Произведен и сброс взрывных устройств с БПЛА.