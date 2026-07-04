Москва4 июлВести.Территория Белгородской области за прошедшие 24 часа была подвергнута 92 атакам со стороны ВСУ. В хоне них было нейтрализовано 122 беспилотника, сообщает врио губернатора региона Александр Шуваев.
Он отметил, что под ударами Украины оказались 12 муниципальных округов и город Белгород.
Сбито и подавлено 122 вражеских беспилотниканаписал он в MAX
Также Украина 5 раз использовала артиллерию и реактивные системы залпового огня. Дважды с БПЛА сбрасывались взрывные устройства.
Обошлось без жертв, но ранения получили 12 мирных жителей.