В Белгородской области нейтрализовано 122 беспилотника Украины за сутки Шуваев: за минувшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 92 раза

Москва4 июл Вести.Территория Белгородской области за прошедшие 24 часа была подвергнута 92 атакам со стороны ВСУ. В хоне них было нейтрализовано 122 беспилотника, сообщает врио губернатора региона Александр Шуваев.

Он отметил, что под ударами Украины оказались 12 муниципальных округов и город Белгород.

Сбито и подавлено 122 вражеских беспилотника написал он в MAX

Также Украина 5 раз использовала артиллерию и реактивные системы залпового огня. Дважды с БПЛА сбрасывались взрывные устройства.

Обошлось без жертв, но ранения получили 12 мирных жителей.