Москва7 июнВести.Территория Белгородской области за прошедшие 24 часа была атакована Вооруженными силами Украины 91 раз. Удары были отражены, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
В результате налета ударной техники противника пострадавших нет.
Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений был сбит и подавлен 91 вражеский беспилотникнаписал он в MAX
В ходе обстрелов Украина 15 раз использовала артиллерию и реактивные системы залпового огня. Зафиксировано 5 сбросов взрывных устройств.
Удары были нанесены по Белгороду и 10 округам.