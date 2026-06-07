За сутки в Белгородской области отражена 91 атака ВСУ

В Белгородской области ликвидирован 91 беспилотник Украины за сутки За сутки в Белгородской области отражена 91 атака ВСУ

Москва7 июн Вести.Территория Белгородской области за прошедшие 24 часа была атакована Вооруженными силами Украины 91 раз. Удары были отражены, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

В результате налета ударной техники противника пострадавших нет.

Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений был сбит и подавлен 91 вражеский беспилотник написал он в MAX

В ходе обстрелов Украина 15 раз использовала артиллерию и реактивные системы залпового огня. Зафиксировано 5 сбросов взрывных устройств.

Удары были нанесены по Белгороду и 10 округам.