Москва2 авгВести.За последние сутки Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область более 100 раз, сообщил врио губернатора Александр Шуваев. В результате вражеских ударов ранения получили 14 человек, половина из них находится в больницах. Погибших нет.
Противник применил БПЛА, артиллерию и реактивные системы залпового огня.
За минувшие сутки ВСУ 104 раза атаковали территорию Белгородской области… В Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Краснояружском и Шебекинском округах ранены 14 человек. Семь из них госпитализированы в больницы, необходимая медицинская помощь оказываетсярассказал глава региона в мессенджере МАХ
Всего за 24 часа силами ПВО и мобильных огневых групп над регионом уничтожены 204 беспилотника.