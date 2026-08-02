14 человек пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область за последние сутки

За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 104 раза, пострадали 14 человек 14 человек пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область за последние сутки

Москва2 авг Вести.За последние сутки Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область более 100 раз, сообщил врио губернатора Александр Шуваев. В результате вражеских ударов ранения получили 14 человек, половина из них находится в больницах. Погибших нет.

Противник применил БПЛА, артиллерию и реактивные системы залпового огня.

За минувшие сутки ВСУ 104 раза атаковали территорию Белгородской области… В Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Краснояружском и Шебекинском округах ранены 14 человек. Семь из них госпитализированы в больницы, необходимая медицинская помощь оказывается рассказал глава региона в мессенджере МАХ

Всего за 24 часа силами ПВО и мобильных огневых групп над регионом уничтожены 204 беспилотника.