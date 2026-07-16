Москва16 июлВести.За минувшие сутки в Белгородской области уничтожено 145 беспилотников. При этом ВСУ 114 раз атаковали территорию региона. Во время атак пострадали девять человек. Об этом в мессенджере МАХ сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.
К сожалению, в Белгородском, Грайворонском и Шебекинском округах получили ранения девять человек, в том числе двое детейговорится в сообщении
Детей госпитализировали в профильные отделения детской областной клинической больницы. Их состояние оценивается медиками как средней степени тяжести. В переводе в федеральные клиники они не нуждаются.