Москва3 июнВести.Вражеские беспилотники 67 раз атаковали территорию Белгородской области за минувшие сутки. Данные привел губернатор региона Александр Шуваев в MAX. Удары были нанесены по 12 округам, уточнил он.
Противник совершил семь обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также один раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛАговорится в сообщении
113 вражеских дронов удалось нейтрализовать расчетами противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений.
В Валуйском, Краснояружском и Шебекинском округах девять человек получили ранения. Один пострадавший остается в больнице на лечении.