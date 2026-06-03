Шуваев: за минувшие 24 часа ВСУ 67 раз атаковали Белгородскую область За сутки украинские БПЛА 67 раз атаковали Белгородскую область

Москва3 июн Вести.Вражеские беспилотники 67 раз атаковали территорию Белгородской области за минувшие сутки. Данные привел губернатор региона Александр Шуваев в MAX. Удары были нанесены по 12 округам, уточнил он.

Противник совершил семь обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также один раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА говорится в сообщении

113 вражеских дронов удалось нейтрализовать расчетами противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений.

В Валуйском, Краснояружском и Шебекинском округах девять человек получили ранения. Один пострадавший остается в больнице на лечении.