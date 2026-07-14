В Белгородской области уничтожены 92 беспилотника, пострадали два человека В Белгородской области сбили 92 дрона, есть двое раненых

Москва14 июл Вести.За сутки в Белгородской области сбиты и подавлены 92 беспилотника ВСУ. Кроме того, территория региона была атакована 79 раз. Об этом в мессенджере МАХ сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

За минувшие сутки ВСУ 79 раз атаковали территорию Белгородской области... Противник произвел шесть артиллерийских обстрелов. Также два раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА говорится в сообщении

По информации Шуваева, украинские беспилотники атаковали Белгородский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Краснояружский, Ракитянский, Чернянский и Шебекинский округа.

Из–за атак дронов в Грайвороне пострадали два сотрудника МЧС. Сейчас они находятся в стационаре, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.