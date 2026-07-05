Москва5 июлВести.В воздушном пространстве Белгородской области за прошедшие сутки была отражена атака 62 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает врио губернатора региона Александр Шуваев.

В общей сложности территория области была подвергнута 28 атакам ВСУ.

Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений сбито и подавлено 62 беспилотника

написал он в MAX

Также Украина трижды обстреливала регион артиллерией и четыре раза сбрасывала взрывные устройства с БПЛА.

В результате украинской агрессии пострадали два мирных жителя.