Шуваев: за минувшие сутки ВСУ 28 раз атаковали территорию Белгородской области

В небе над Белгородской областью за сутки нейтрализовано 62 беспилотника Шуваев: за минувшие сутки ВСУ 28 раз атаковали территорию Белгородской области

Москва5 июл Вести.В воздушном пространстве Белгородской области за прошедшие сутки была отражена атака 62 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает врио губернатора региона Александр Шуваев.

В общей сложности территория области была подвергнута 28 атакам ВСУ.

Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений сбито и подавлено 62 беспилотника написал он в MAX

Также Украина трижды обстреливала регион артиллерией и четыре раза сбрасывала взрывные устройства с БПЛА.

В результате украинской агрессии пострадали два мирных жителя.