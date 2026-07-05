Москва5 июлВести.В воздушном пространстве Белгородской области за прошедшие сутки была отражена атака 62 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает врио губернатора региона Александр Шуваев.
В общей сложности территория области была подвергнута 28 атакам ВСУ.
Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений сбито и подавлено 62 беспилотниканаписал он в MAX
Также Украина трижды обстреливала регион артиллерией и четыре раза сбрасывала взрывные устройства с БПЛА.
В результате украинской агрессии пострадали два мирных жителя.