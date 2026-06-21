В Белгородской области за сутки сбито 127 БПЛА и зафиксировано 80 атак ВСУ

За сутки в Белгородской области нейтрализовано 127 БПЛА, зафиксировано 80 атак В Белгородской области за сутки сбито 127 БПЛА и зафиксировано 80 атак ВСУ

Москва21 июн Вести.ВСУ атаковали Белгородскую область 80 раз за минувшие сутки. Также над регионом силами ПВО сбиты и подавлены 127 беспилотников, сообщил губернатор Александр Шуваев в мессенджере МАХ.

Под удары попали Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Ивнянский, Корочанский, Краснояружский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский округ уточняется в сообщении

Кроме того, ВСУ восемь раз обстреливали область и четыре раза сбрасывали взрывные устройства с БПЛА.

В результате атак ВСУ ранены шесть мирных жителей, трое из них госпитализированы.