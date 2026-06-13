ВСУ 83 раза за сутки атаковали территорию Белгородской области За сутки Белгородская область была атакована ВСУ 83 раза

Москва13 июн Вести.В течение минувших суток ВСУ 83 раза атаковали территорию Белгородской области, сообщил врио губернатора Александр Шуваев. Ударам подверглись 10 округов региона.

Противник 5 раз применял авиацию, артиллерию и реактивные системы залпового огня, а также 8 раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА, отмечается в сообщении.

За минувшие сутки ВСУ 83 раза атаковали территорию Белгородской области говорится в публикации

Шуваев подчеркнул, что 123 беспилотника ВСУ были сбиты и подавлены благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений.

Он также сообщил, что в результате вражеских атак были ранены три мирных жителя в Белгородском, Грайворонском и Ивнянском округах. Двое из них продолжают стационарное лечение.