Москва13 июнВести.В течение минувших суток ВСУ 83 раза атаковали территорию Белгородской области, сообщил врио губернатора Александр Шуваев. Ударам подверглись 10 округов региона.
Противник 5 раз применял авиацию, артиллерию и реактивные системы залпового огня, а также 8 раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА, отмечается в сообщении.
За минувшие сутки ВСУ 83 раза атаковали территорию Белгородской областиговорится в публикации
Шуваев подчеркнул, что 123 беспилотника ВСУ были сбиты и подавлены благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений.
Он также сообщил, что в результате вражеских атак были ранены три мирных жителя в Белгородском, Грайворонском и Ивнянском округах. Двое из них продолжают стационарное лечение.