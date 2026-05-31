В Белгородской области уничтожили 63 БПЛА за сутки, три человека пострадали

Москва31 мая Вести.Противовоздушная оборона РФ уничтожила 63 вражеских беспилотника над территорией Белгородской области за прошедшие сутки. В результате 61 атаки со стороны ВСУ пострадали три человека, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Удары нанесли по 16 округам.

Враг шесть раз обстреливал артиллерией, авиацией и реактивными системами залпового огня. Также восемь раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА отмечается в сообщении

Мирные жители получили ранения в Белгородском и Борисовском округах. Один из них продолжает лечение в больнице.