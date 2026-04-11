Около 50 украинских БПЛА атаковали территорию Белгородской области за сутки

За сутки ВСУ выпустили по Белгородской области около 50 БПЛА, погибли 3 человека

Москва11 апр Вести.В течение последних суток украинские боевики атаковали семь округов Белгородской области. Противник применил 48 БПЛА и выпустил около 20 боеприпасов. Есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Под ударами противника оказались населенные пункты Валуйского, Грайворонского, Краснояружского, Ровеньского, Чернянского, Шебекинского и Белгородского округов.

В селе Новая Таволжанка в результате обстрела погибла женщина… В районе села Вознесеновка от атаки дрона на грузовой автомобиль погибли двое мужчин написал глава региона в своем Telegram-канале

В селе Красный Октябрь пострадал мужчина, двое получили ранения в Грайвороне, еще двое – в Головчине. Один из раненых находится в тяжелом состоянии.

Повреждены частные дома, грузовые и легковые автомобили, коммерческий объект и линии электропередачи.