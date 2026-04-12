ВСУ направили на Белгородскую область 115 беспилотников за сутки

Москва12 апр Вести.Территория Белгородской области была подвергнута атакам 115 беспилотных летательных аппаратов Украины за прошедшие сутки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В общей сложности налеты ударной техники противника были совершены на шесть округов. В Белгородском округе зафиксирован прилет 5 БПЛА, в Борисовском – 6, в Валуйском – 14, Грайворонском – 17, Краснояружском – 32 и Шебекинском – 41.

За минувшие 24 часа от атак Украины пострадали восемь местных жителей, еще двое погибли – это супружеская пара из Шебекино.

Часть пострадавших была отправлена на амбулаторное лечение.