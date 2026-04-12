Москва12 апрВести.Территория Белгородской области была подвергнута атакам 115 беспилотных летательных аппаратов Украины за прошедшие сутки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В общей сложности налеты ударной техники противника были совершены на шесть округов. В Белгородском округе зафиксирован прилет 5 БПЛА, в Борисовском – 6, в Валуйском – 14, Грайворонском – 17, Краснояружском – 32 и Шебекинском – 41.
За минувшие 24 часа от атак Украины пострадали восемь местных жителей, еще двое погибли – это супружеская пара из Шебекино.
Часть пострадавших была отправлена на амбулаторное лечение.