Москва12 апр Вести.В Белгородской области в результате обстрела со стороны Украины погибли супруги, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.

Тела мужчины и женщины нашли утром 12 апреля, в воскресенье, на территории их дома в Шебекино.

Сегодня утром на территории частного домовладения обнаружены тела мужчины и женщины – супругов, которые погибли в результате обстрела города, произошедшего вчера в районе 15 часов написал губернатор в мессенджере MAX

Он принес соболезнования родным и близким погибших.

ВСУ атаковали город днем 11 апреля. Известно о двух пострадавших. Один мужчина получил осколочное ранение и баротравму, еще один мирный житель пострадал при ударе FPV-дрона по машине.