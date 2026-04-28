Гладков: в результате атаки БПЛА погибли 4 мирных жителя, еще 5 получили ранения

В Белгородской области 4 человека погибли, еще 5 ранены из-за атаки БПЛА ВСУ Гладков: в результате атаки БПЛА погибли 4 мирных жителя, еще 5 получили ранения

Москва28 апр Вести.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в мессенджере MAX о последствиях ударов со стороны ВСУ по региону за прошедшие сутки.

По его словам, четыре мирных жителя погибли и еще пять получили ранения из-за атак вражеских дронов. Нападению подверглись Борисовский, Грайворонский, Краснояружский, Ракитянский и Шебекинский округа.

Глава субъекта рассказал, что в случае со всеми погибшими дроны атаковали людей целенаправленно. В четырех случаях это были удары по гражданским автомобилям.

В Ракитянском округе в селе Бобрава от удара беспилотника погибла супружеская пара.

Их 16-летнего сына бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу сказано в сообщении

Также беспилотные аппараты повредили частные домовладения, квартиры в МКД, гараж, автомобили, инфраструктурный и коммерческий объект, склад, трактор и надворные постройки.

В селе Нехотеевка Шебекинского округа мужчина наступил на мину на своем участке. С тяжелыми ранениями он был доставлен в Шебекинскую ЦРБ, после стабилизации состояния его перевели для дальнейшего лечения в клиническую больницу области.