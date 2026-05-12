В Белгородской области два человека погибли, восемь ранены при атаках дронов

Под ударами ВСУ на Белгородчине погибли два человека, еще восемь пострадали В Белгородской области два человека погибли, восемь ранены при атаках дронов

Москва12 мая Вести.В Белгородской области за сутки в результате атак беспилотников ВСУ погибли два человека, еще несколько получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в мессенджере MAX.

В селе Новая Нелидовка 8 мая дрон атаковал легковой автомобиль - мужчина получил тяжелые ранения. Позднее он умер в реанимации.

В Белгородском округе в селе Новая Нелидовка 8 мая при атаке беспилотника на легковой автомобиль мужчина получил тяжелые ранения. В реанимации областной клинической больницы он скончался написал Вячеслав Гладков

В селе Вознесеновка Шебекинского округа 7 мая при атаке беспилотника на служебный автомобиль был тяжело ранен мужчина. Он скончался в реанимации областной больницы 11 мая.

В Шебекинском округе в селе Вознесеновка в результате атаки беспилотника 7 мая по служебному автомобилю был тяжело ранен мужчина. Вчера в реанимации областной клинической больницы он скончался говорится в публикации губернатора

Еще один мужчина пострадал при ударе дронов по предприятию в Шебекине. В селе Вознесеновка БПЛА нанес удар по легковому автомобилю ранен мирный житель. В Борисовском округе двое мужчин получили ранения при атаке беспилотника на служебный микроавтобус.

В поселке Октябрьский в результате атаки БПЛА получил ранения 18-летний юноша. Приехавшие к нему трое сотрудников скорой также пострадали от удара второго беспилотника. Повреждены два многоквартирных дома, легковушка и карета скорой помощи.

В Волоконовском округе зафиксированы повреждения двух коммерческих объектов, семи легковых автомобилей и храма. В Грайворонском округе огнем уничтожено два частных дома, сельхозтехника, повреждены "Камаз" и трактор.

Повреждения также зафиксированы в населенных пунктах Новая Нелидовка, Чайки, Зозули, Шидловка, Глотово, Мокрая Орловка, Дорогощь, Дунайка, Графовка, Зиборовка, Белянка, Маломихайловка, Новая Таволжанка и Сурково.

Информация о последствиях атак уточняется.