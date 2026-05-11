Гладков: умер пострадавший при ударе ВСУ мужчина, ранены еще три человека

Москва11 мая Вести.Пострадавший в результате удара ВСУ мужчина скончался в больнице, сообщил в мессенджере MAX губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Речь идет о мужчине, который получил тяжелые ранения 7 мая в селе Вознесеновка, где украинский беспилотник атаковал служебный автомобиль.

В отделении реанимации областной клинической больницы медики делали все, чтобы спасти его, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью говорится в заявлении

Кроме того, в результате ударов беспилотных летательных аппаратов пострадали еще три человека.

В городе Шебекино два дрона-камикадзе ударили по предприятию, мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног, после оказания помощи он отказался от госпитализации. Также FPV-дроны повредили два грузовых транспортных средства и полуприцепа.

Еще один беспилотный летательный аппарат атаковал служебный микроавтобус около села Зозули Борисовского округа, пострадали два мужчины, их доставили в лечебное учреждение в областной центр.

У одного пациента диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и сквозное осколочное ранение ноги, у второго - минно-взрывную травму и баротравму.