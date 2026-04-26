Москва26 апрВести.В реанимации больницы скончался мирный житель Белгородской области, пострадавший накануне при атаке дрона ВСУ на гражданский автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Мирный житель получил ранения 26 апреля в селе Волчья Александровка.
Мужчина … скончался… В отделении реанимации Валуйской ЦРБ медики делали все, чтобы спасти ему жизнь, но полученные ранения оказались несовместимынаписал Гладков в своем канале в мессенджере MAX
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.