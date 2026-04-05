Москва5 апрВести.Доброволец народной дружины погиб в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в MAX.
По его данным, беспилотник атаковал село Березовка Борисовского округа. Мужчина получил серьезные ранения и был доставлен в районную больницу, но врачи не смогли его спасти.
Врачи боролись за его жизнь до последнего, но полученные ранения оказались несовместимыми с жизньюпишет Гладков
Губернатор выразил соболезнования близким и коллегам погибшего.