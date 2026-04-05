В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ погиб доброволец народной дружины

Москва5 апр Вести.Доброволец народной дружины погиб в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в MAX.

По его данным, беспилотник атаковал село Березовка Борисовского округа. Мужчина получил серьезные ранения и был доставлен в районную больницу, но врачи не смогли его спасти.

Врачи боролись за его жизнь до последнего, но полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью пишет Гладков

Губернатор выразил соболезнования близким и коллегам погибшего.