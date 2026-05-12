Мужчина, раненый во время атаки украинских БПЛА, скончался в больнице

Москва12 мая Вести.Мужчина, получивший тяжелые ранения в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата 8 мая в селе Новая Нелидовка Белгородского округа, скончался в реанимации. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Вновь невосполнимая потеря. В реанимации областной клинической больницы скончался мужчина, пострадавший при атаке беспилотника на легковой автомобиль. Врачи боролись за его жизнь до последнего написал руководитель региона

Ранее глава региона Гладков сообщал о двоих пострадавших в результате налета украинских БПЛА. В частности, как раз один из них, с открытыми переломами ног, был доставлен на "скорой" в областную клиническую больницу. Его состояние врачи оценивали как тяжелое. У женщины диагностировали баротравму и ссадины лица.