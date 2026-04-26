В Белгородской области при атаке БПЛА один человек погиб, пятеро ранены

Гладков сообщил об одном погибшем и пяти раненых белгородских жителях В Белгородской области при атаке БПЛА один человек погиб, пятеро ранены

Москва26 апр Вести.Шебекинский и Белгородский округа Белгородской области оказались под атакой беспилотников ВСУ. Подробности сообщил в MAX губернатор Вячеслав Гладков.

Погиб один и ранены пять мирных жителей говорится в сообщении

В селе Вознесеновка Шебекинского округа мужчина получил множественные осколочные ранения в результате удара FPV-дрона по частному дому. Он скончался по дороге в медицинское учреждение.

Еще у одной жительницы - осколочное ранение шеи. Ее доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода.

В поселке Разумное Белгородского округа при атаке двух коммерческих объектов пострадали две женщины. Одна с баротравмой после получения помощи отпущена домой, у другой - осколочные ранения мягких тканей живота. Она в горбольнице №2 Белгорода.

Также повреждены два коммерческих объекта, 8 легковых автомобилей.

В Шебекине две женщины получили баротравмы. Они продолжат лечение амбулаторно, помощь оказана в горбольнице №2. У дома повреждено остекление, фасад и забор.