Москва26 апрВести.Шебекинский и Белгородский округа Белгородской области оказались под атакой беспилотников ВСУ. Подробности сообщил в MAX губернатор Вячеслав Гладков.
Погиб один и ранены пять мирных жителейговорится в сообщении
В селе Вознесеновка Шебекинского округа мужчина получил множественные осколочные ранения в результате удара FPV-дрона по частному дому. Он скончался по дороге в медицинское учреждение.
Еще у одной жительницы - осколочное ранение шеи. Ее доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода.
В поселке Разумное Белгородского округа при атаке двух коммерческих объектов пострадали две женщины. Одна с баротравмой после получения помощи отпущена домой, у другой - осколочные ранения мягких тканей живота. Она в горбольнице №2 Белгорода.
Также повреждены два коммерческих объекта, 8 легковых автомобилей.
В Шебекине две женщины получили баротравмы. Они продолжат лечение амбулаторно, помощь оказана в горбольнице №2. У дома повреждено остекление, фасад и забор.