В Белгородской области жертвами атаки БПЛА ВСУ стали двое местных жителей В результате ударов ВСУ погибли два белгородских жителя, двое ранены

Москва28 июл Вести.В ходе атак стороны ВСУ в Шебекинском округе два человека погибли, еще двое были ранены. Подробности сообщает оперштаб региона в MAX.

По уточненной информации, один мужчина погиб во время атаки БПЛА на предприятие в селе Белянка. Девять человек были ранены. У одной женщины - осколочные ранения рук и ног, она госпитализирована в Шебекинскую ЦРБ.

В Валуйском округе в хуторе Ромашовка беспилотник ударил по автомобилю. От полученных травм мужчина скончался на месте говорится в сообщении

Еще один мужчина доставлен в Валуйскую ЦРБ со множественными ранениями, ему оказывается помощь, затем он продолжит лечение амбулаторно. Автомобиль получил повреждения.

В Белгороде при атаке двух дронов повреждены навес коммерческого объекта, а также остекление и крыши двух частных домов.

В Грайворонском округе в селе Дорогощь при атаке FPV-дрона пострадал объект торговли. У него разбиты окна, пробита кровля.

В Шебекинском округе в поселке Поляна при взрыве беспилотника повреждения получили забор частного дома и объект инфраструктуры.

В селе Нижний Ольшанец Белгородского округа фасад, остекление и крышу частного дома повредил FPV-дрон.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в небе над территорией Белгородской области уничтожили 160 украинских беспилотников. Всего за 24 часа противник пытался атаковать регион 130 раз.