Москва28 июлВести.В ходе атак стороны ВСУ в Шебекинском округе два человека погибли, еще двое были ранены. Подробности сообщает оперштаб региона в MAX.
По уточненной информации, один мужчина погиб во время атаки БПЛА на предприятие в селе Белянка. Девять человек были ранены. У одной женщины - осколочные ранения рук и ног, она госпитализирована в Шебекинскую ЦРБ.
В Валуйском округе в хуторе Ромашовка беспилотник ударил по автомобилю. От полученных травм мужчина скончался на местеговорится в сообщении
Еще один мужчина доставлен в Валуйскую ЦРБ со множественными ранениями, ему оказывается помощь, затем он продолжит лечение амбулаторно. Автомобиль получил повреждения.
В Белгороде при атаке двух дронов повреждены навес коммерческого объекта, а также остекление и крыши двух частных домов.
В Грайворонском округе в селе Дорогощь при атаке FPV-дрона пострадал объект торговли. У него разбиты окна, пробита кровля.
В Шебекинском округе в поселке Поляна при взрыве беспилотника повреждения получили забор частного дома и объект инфраструктуры.
В селе Нижний Ольшанец Белгородского округа фасад, остекление и крышу частного дома повредил FPV-дрон.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в небе над территорией Белгородской области уничтожили 160 украинских беспилотников. Всего за 24 часа противник пытался атаковать регион 130 раз.