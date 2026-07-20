В Белгородской области при атаках ВСУ погиб мужчина, 16 человек ранены

В Белгородской области в результате атак БПЛА один погибший и 16 раненых В Белгородской области при атаках ВСУ погиб мужчина, 16 человек ранены

Москва20 июл Вести.В Белгородской области в результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины погиб один человек, еще 16 пострадали. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.

По данным штаба, мужчина погиб при ударе БПЛА по предприятию в селе Головино.

Во время очередных атак со стороны ВСУ один человек погиб, еще шестнадцать получили ранения. В Белгородском округе в селе Головино от удара дрона по предприятию погиб мужчина. Выражаем соболезнования родным и близким говорится в публикации

Еще один мужчина с осколочными ранениями шеи и плеча доставлен в больницу Белгорода. В селе Бессоновка женщина с акубаротравмой получила амбулаторную помощь.

В селе Стрелецкое ранен мужчина - в тяжелом состоянии его госпитализировали в областную клиническую больницу. На месте повреждены шесть машин.

В селе Салтыково пострадал мужчина – у него осколочные ранения ног и живота.

В поселке Дубовое число пострадавших при утренней атаке увеличилось до двух, одному оказали помощь и отпустили домой.

Также пострадали три бойца самообороны в районе села Бочковка и в Шебекино - все получили амбулаторную помощь.

В Белгороде при детонации БПЛА пострадала женщина, повреждены три авто.

В селе Ржевка ранен мужчина, в частных домах выбиты окна.

В селе Вознесеновка пострадал мужчина в результате атаки дрона на автомобиль.

В Шебекино мужчина получил акубаротравму при взрыве беспилотника у машины.

В поселке Прохоровка при атаке ВСУ на коммерческий объект пострадала женщина. Ее с осколочными ранениями транспортируют в больницу. Повреждены здание и пять автомобилей.

В поселке Красная Яруга беспилотник сдетонировал у коммерческого объекта – в результате пострадали три человека, сгорели два автомобиля.

Всего зафиксированы повреждения зданий и транспорта в нескольких округах.