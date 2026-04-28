Под Белгородом из-за атак БПЛА ВСУ погиб один мирный житель и пострадали четверо

Еще один мирный житель погиб, четверо пострадали при атаках БПЛА под Белгородом Под Белгородом из-за атак БПЛА ВСУ погиб один мирный житель и пострадали четверо

Москва28 апр Вести.В результате очередных атак БПЛА ВСУ в Белгородской области погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в MAX.

Еще четыре человека пострадали.

Вновь тяжелые новости… От очередных террористических атак погиб один мирный житель, четверо получили различные ранения говорится в сообщении

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего. Он рассказал, что дрон сдетонировал в селе Борисовка Волоконовского округа, из-за чего мужчина скончался на месте, не дождавшись приезда скорой.

Двое мирных жителей – отец с 18-летним сыном – пострадали при ударе FPV-дрона по легковому автомобилю в поселке Красная Яруга. Парень получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги, а его отец – баротравму.

Другая пострадавшая получила осколочное ранение спины при ударе беспилотника по ее участку в поселке Октябрьский. В больницу она обратилась сама.

Еще один человек оказался ранен в результате детонации дрона о дорожное полотно на автодороге Бобрава – Ракитное. В момент взрыва по трассе ехала "Газель", и ее водитель получил баротравму, после чего обратился в больницу. Кузов его машины был поврежден.